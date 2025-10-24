Певчие хора Сретенского монастыря рассказали об истории восстановления обители

С самого момента основания, вероятно, при Сретенском монастыре пел хор и совершались богослужения, рассказал концертный директор и солист хора Сретенского мужского монастыря Федор Степанов в новом выпуске проекта «Откровенно с Татаркой».

Он отметил, что икона Владимирской Божией Матери в свое время спасла Москву от нашествия Тамерлана.

«И с этим событием у нас в этом году связана одна очень глубокая мысль, которой мы делимся с ребятами. После спасения Москвы был построен деревянный храм, а впоследствии на его месте возник Сретенский монастырь», — сказал он.

Также хор Сретенского монастыря принял участие в Интервидении-2025 на правах представителей принимающей стороны.

«Уровень там, можно сказать, действительно высокий. Организация тоже на очень хорошем уровне — все было прекрасно организовано. То, как все было сделано технически, насколько все было четко, выверено — буквально до секунды», — рассказали певчие хора.

По словам певчих хора, сейчас появился тренд отказа от русской культуры, но он не воспринимается большинством людей.

«Это то, что декларируется, но не воспринимается большинством людей. Поэтому нести свою культуру, свое искусство, свое умение мы будем и дальше. И мы продолжаем это делать. Это абсолютно нормально, потому что мир разнообразен, и всегда найдется тот, кто захочет нас услышать», — рассказали певчие хора.

Также они рассказали, как появилась идея записать гимн для Фонда защитников отечества.

«Это как раз тот случай, когда, казалось бы, первый импульс исходит не от нас — как будто бы это находит нас само. Мне кажется, — мы это с Максимом Фадеевым, с авторами, даже не обсуждали, — после того как была написана музыка, она просто дошла до нас», — отметил Степанов.

Также певчие хора рассказали о притеснениях православных священников на Украине, поездке на Донбасс и других вещах.