Россиянам рассказали, как узнать число своих SIM-карт

Россияне до 1 ноября должны подтвердить свои персональные данные у операторов связи, чтобы продолжать пользоваться их услугами. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил сенатор Артем Шейкин, отметив, что теперь и обычные граждане, и корпоративные пользователи не смогут иметь более 20 SIM-карт.

«С 1 ноября 2025 года заканчивается переходный период, теперь операторы мобильной связи не смогут предоставлять услуги тем российским абонентам, чьи данные не прошли обязательную проверку, или количество SIM-карт, оформленных на них, превышает 20. Это касается как обычных граждан, так и корпоративных пользователей — тех, кто пользуется SIM-картами, выданными работодателем или организацией. Проверка необходима для всех абонентов, заключивших договор на услуги связи до 1 апреля 2025 года. Также она распространяется на пользователей, получивших SIM-карты от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей до этой даты. Операторы должны подтвердить достоверность персональных данных — фамилию, имя, отчество, паспортные данные, а также количество номеров, зарегистрированных на одного человека. Эти меры направлены на наведение порядка в учете SIM-карт и предотвращение случаев их незаконного использования», — сказал он.

Шейкин уточнил, что операторы связи приостановят обслуживание, если абонент не предоставит данные, а корпоративные пользователи не переоформят SIM-карты с одного человека на нескольких.

«Если данные не будут проверены, с 1 ноября 2025 года предоставление услуг связи по таким номерам будет приостановлено. Абоненты не смогут совершать звонки, отправлять сообщения и пользоваться мобильным интернетом. Операторы проводят проверку автоматически. Если проверка не проходит автоматически, оператор отправляет уведомление о необходимости подтвердить данные. По данным операторов связи, наибольшая проблема сохраняется в корпоративном сегменте, особенно в крупных компаниях, где все SIM-карты в организации оформлены на одного человека, что не соответствует лимиту в 20 SIM-карт. Юридическим лицам до 1 ноября важно переоформить SIM-карты с одного человека на реальных конечных пользователей во избежание блокировки всех SIM-карты», — добавил он.

По словам сенатора, россияне могут проверить количество зарегистрированных на них SIM-карт с помощью «Госуслуг», а подтвердить данные лично в офисе оператора или в настройках профиля.

«Чтобы избежать блокировки, гражданам рекомендуется заранее убедиться, что их данные у оператора актуальны и общее количество не превышает 20 штук. Тем, кто пользуется корпоративными SIM-картами, стоит уточнить у работодателя, проведена ли проверка в соответствии с требованиями законодательства. Количество SIM-карт можно проверить на «Госуслугах». Подтвердить персональные данные можно лично в офисе оператора связи — понадобится оригинал документа, удостоверяющего личность. Или через личный кабинет на сайте оператора связи: по инструкции от оператора или в настройках профиля. Выберите подтверждение данных через «Госуслуги», проверьте информацию и подтвердите номер телефона. Получить подробную информацию и проверить статус своих номеров можно в салонах связи или через официальные онлайн-сервисы операторов», — заключил он.

1 апреля на портале «Госуслуги» появился сервис, позволяющий гражданам контролировать количество зарегистрированных на них SIM-карт. Пользователи могут получить информацию обо всех номерах, оформленных на их имя у разных операторов мобильной связи.

С 1 ноября вступят в силу ограничения, касающиеся использования сим-карт. Согласно новому закону «О связи», россияне смогут иметь не более 20 SIM-карт, а иностранцы — не более 10.

Ранее обнаружились россияне, на которых оформлены более миллиона SIM-карт.