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Минцифры РФ выявило 56 человек, на которых оформлены более миллиона сим-карт

Шадаев: Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлены 1,2 млн сим-карт
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Минцифры выявило 56 человек, на которых оформлены в России 1,2 миллиона активных сим-карт. Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.

«Я хотел бы обратить внимание, собственно, эта работа привела к тому, что мы выявили 56 человек, на которых оформлено 1,2 миллиона активных сим-карт. Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они используются в какой-то деятельности», — отметил глава Минцифры.

1 апреля на портале «Госуслуг» появился сервис, позволяющий гражданам контролировать количество зарегистрированных на них сим-карт. Пользователи смогут получить исчерпывающую информацию обо всех номерах, оформленных на их имя у различных операторов мобильной связи.

Кроме того, в ведомстве напомнили о вступившем в силу законодательном ограничении: с 1 апреля 2025 года количество сим-карт, оформленных на одного гражданина РФ, не должно превышать 20, а для иностранных граждан – 10.

Ранее в Минцифры призвали возмещать расходы операторов на маркировку звонков.

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