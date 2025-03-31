На Госуслугах появится новый сервис «Сим-карты»

С 1 апреля на портале Госуслуг состоится запуск нового сервиса, позволяющего гражданам контролировать количество зарегистрированных на них SIM-карт. Об этом сообщает Минцифры РФ.

В пресс-релизе ведомства говорится о появлении раздела «SIM-карты» в личном кабинете Госуслуг. Пользователи смогут получить исчерпывающую информацию о всех номерах, оформленных на их имя у различных операторов мобильной связи. Эта функция, по мнению Минцифры, существенно упростит процедуру проверки и позволит своевременно обнаружить незарегистрированные или «серые» SIM-карты, избавив граждан от необходимости обращаться в офисы каждого оператора.

Для пользователей, операторы которых уже интегрировали сервис, предусмотрена возможность дистанционного управления SIM-картами: блокировка или приостановка обслуживания ненужных или вызывающих подозрение номеров осуществляется в несколько кликов.

Минцифры напоминает о вступившем в силу законодательном ограничении: с 1 апреля 2024 года количество SIM-карт, оформленных на одного гражданина РФ, не должно превышать 20, а для иностранных граждан – 10. Лицам, уже имеющим большее количество SIM-карт, предлагается отказаться от лишних. Крайний срок для россиян – 1 ноября, для иностранцев – 1 июля текущего года.

До этого сообщалось, что сервис по самозапрету дистанционного оформления сим-карт может быть запущен на «Госуслугах» в марте 2026 года.

Ранее Госдума приняла законопроект о борьбе с телефонным мошенничеством, включающий более 30 мер.