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ЦИК направила в Генпрокуратуру жалобу на губернатора Запорожской области

Памфилова обвинила власти Запорожской области в блокировке работы избиркома
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обратилась в Генпрокуратуру из-за срыва финансирования и попыток выселения избиркома Запорожской области. Об этом 2 августа заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в своем Telegram-канале.

Поводом стали невыплаты зарплат сотрудникам в течение двух месяцев и требование губернатора Евгения Балицкого освободить помещение комиссии в 10-дневный срок.

«Руководство региона предпринимает действия, фактически разрушающие избирательную систему», — утверждает Памфилова.

Губернатор Балицкий винит избирком в отказе сократить штат с 56 до 25 человек, что привело к исчерпанию фонда оплаты труда.

Памфилова парирует: численность комиссии согласована с Минфином РФ, а губернатор не вправе ее изменять, но обязан обеспечивать софинансирование.

Конфликт обострился после публикаций Балицкого в Telegram. Ранее управление внутренней политики администрации президента поддержало позицию ЦИК. Регион продолжает получать федеральное финансирование на 56 штатных единиц.

Ранее губернатор Запорожской области раскрыл потери ВСУ на фронте.

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