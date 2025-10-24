На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врачи ответили, поможет ли диета справиться с акне

Диета, основанная на исключении сладкого и жирного, не поможет решить проблему акне. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

По их словам, важно не выявлять запрещенные продукты, а понимать, как комбинации сахара, молочных продуктов и жирных кислот влияют на воспалительные процессы. Они уточнили, что воспаление могут усилить резкие скачки сахара и инсулина, избыток насыщенных жиров, дефицит цинка и омега-3 жирных кислот.

«В моей практике акне у подростков и взрослых часто усиливается на фоне фастфуда и сладких газировок, но само по себе исключение «шоколада» редко решает проблему», — подчеркнула дерматолог Мария Касьянова.

Нутрициолог Игорь Лебедев посоветовал оценивать рацион питания в целом — стараться потреблять меньше сахара и фастфуда, есть больше овощей, клетчатки и полезных жиров.

Врач-дерматолог, косметолог Елена Иванова до этого говорила, что салициловая кислота может помочь в борьбе с легкой степенью акне, однако, при сильных воспалениях нужны дополнительные средства.

Ранее россиянам рассказали, почему осень — лучшее время для лечения акне.

