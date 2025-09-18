На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач ответила, помогает ли салициловая кислота бороться с акне

Врач Иванова: салициловая кислота может помочь в борьбе с акне
true
true
true
close
Shutterstock

Салициловая кислота может помочь в борьбе с легкой степенью акне, однако, при сильных воспалениях нужны дополнительные средства. Об этом kp.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог Елена Иванова.

К.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог, создатель бренда профессиональной космецевтики MESALTERA by Dr. Mikhaylova Наталья Михайлова говорила газете «Известия», что для восстановления кожи после летнего периода можно использовать мягкие домашние пилинги — салициловый, миндальный, молочный, пировиноградный. Для возрастной кожи лучше подойдут гликолевые пилинги, а также комплексные составы, которые содержат различные кислоты.

Иванова посоветовала вводить салициловую кислоту в уход за лицом постепенно, допустимая концентрация составляет от 0,5 до 2%.

«Салициловая кислота может быть очень эффективна при акне и жирной коже, но использовать ее нужно осторожно и с умом, а при явных проблемах с кожей — после консультации с врачом-дерматологом», — уточнила врач.

Врач-косметолог «СМ-Косметология» Елена Анойко до этого рассказала «Газете.Ru», что осень является лучшим периодом для начала лечения акне, именно в это время года оно наиболее эффективно.

Ранее сообщалось, что женщина попыталась выдавить прыщ на лице и оказалась в больнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами