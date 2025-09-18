Врач ответила, помогает ли салициловая кислота бороться с акне

Врач Иванова: салициловая кислота может помочь в борьбе с акне

Салициловая кислота может помочь в борьбе с легкой степенью акне, однако, при сильных воспалениях нужны дополнительные средства. Об этом kp.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог Елена Иванова.

К.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог, создатель бренда профессиональной космецевтики MESALTERA by Dr. Mikhaylova Наталья Михайлова говорила газете «Известия», что для восстановления кожи после летнего периода можно использовать мягкие домашние пилинги — салициловый, миндальный, молочный, пировиноградный. Для возрастной кожи лучше подойдут гликолевые пилинги, а также комплексные составы, которые содержат различные кислоты.

Иванова посоветовала вводить салициловую кислоту в уход за лицом постепенно, допустимая концентрация составляет от 0,5 до 2%.

«Салициловая кислота может быть очень эффективна при акне и жирной коже, но использовать ее нужно осторожно и с умом, а при явных проблемах с кожей — после консультации с врачом-дерматологом», — уточнила врач.

Врач-косметолог «СМ-Косметология» Елена Анойко до этого рассказала «Газете.Ru», что осень является лучшим периодом для начала лечения акне, именно в это время года оно наиболее эффективно.

Ранее сообщалось, что женщина попыталась выдавить прыщ на лице и оказалась в больнице.