В России назвали минусы длинных новогодних каникул

У длинных новогодних каникул в России есть четыре минуса, сказала «Газете.Ru» эксперт в области управления персоналом Института экономики роста им. П.А. Столыпина Татьяна Кожевникова. По ее словам, первый минус — повышенная нагрузка на фонд оплаты труда (ФОТ) в российских компаниях.

«Длинные новогодние каникулы — это точно проблема для большинства работодателей, а значит, и для экономики. В современном мире значительная часть предприятий работает в непрерывном режиме. Это транспорт, энергетика, ретейл, индустрия гостеприимства, развлечений и общественного питания, доставка товаров и еды и так далее. Сотрудники, работающие в праздничные дни, получают оплату в двойном размере, что ведет к росту расходов на персонал, которые и так постоянно увеличиваются», — отметила Кожевникова.

По ее словам, чтобы осуществлять операционную деятельность, этим предприятиям нужна поддержка специалистов из офиса (финансистов, логистов, маркетологов, сервисных инженеров, технологов, айтишников, службы заботы о клиентах). Поэтому компаниям приходится привлекать их к работе в праздники, также оплачивая их труд в двойном размере, уточнила эксперт. Она добавила, что это дополнительная нагрузка на фонд оплаты труда с учетом высоких зарплат офисных сотрудников.

Второй минус — во время каникул не работают банки и государственные учреждения. По словам Кожевниковой, это создает дополнительные сложности в решении оперативных проблем, которые возникают у непрерывно работающей экономики.

Третий минус длинных праздников — задержка в реализации проектов и запуске новых продуктов. Кожевникова пояснила, что в цифровой экономике все процессы четко привязаны ко времени и являются объектом проектного управления, как традиционного (каскадного или «водопадного»), так и гибкого, который часто называют эджайл-подходом.

«Две недели праздников, к которым еще иногда добавляется третья (предпраздничная последняя неделя декабря, когда уже почти никто не работает), удлиняют график реализации проектов, что может негативно сказаться на качестве обслуживания клиентов или выводе на рынок новых продуктов», — подчеркнула эксперт.

Четвертый минус длинных праздников — снижение производительности труда в первые дни после окончания длительных праздников. По словам Кожевниковой, психологам хорошо известен «постотпускной синдром» или «постотпускной блюз», который характеризуется эмоциональным спадом, физической слабостью и трудностями в адаптации к рабочему ритму у россиян после отдыха. Этот синдром в полной мере проявляется и у тех, кто вернулся с затяжных новогодних каникул, заключила эксперт.

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Ранее россиянам объяснили, в каких случаях можно требовать 28-дневного отпуска.