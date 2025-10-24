На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Кемеровской ГРЭС загорелся трансформатор

МЧС: на территории Кемеровской ГРЭС загорелся трансформатор
Shutterstock/Al.geba

Трансформатор загорелся на территории Кемеровской государственной районной электростанции (ГРЭС) (ООО «Сибирская генерирующая компания»). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу государственного управления МЧС по Кузбассу.

«Произошел пожар. Горит трансформатор с маслом. Сотрудники МЧС работают на месте, тушат», — говорится в сообщении.

В АО «Кузбассэнерго» журналистам подтвердили, что на территории станции загорелся трансформатор, расположенный на территории станции, а не внутри энергообъекта.

В ночь на 23 октября на заводе «Пластмасс» в Копейске произошел мощный взрыв, в результате которого не выжили 10 человек, пострадали 19 человек. Причиной ЧП предварительно называют нарушение техники безопасности.

В Копейском городском округе введен в режиме ЧС. По факту взрыва Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее в Петербурге вспыхнул элитный жилой комплекс на Петровском острове.

