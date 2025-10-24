На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Начался массовый падеж морских слонов на австралийском острове

Штамм птичьего гриппа H5 достиг одного из субантарктических островов Австралии
close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Ученые обеспокоены возможным распространением штамма птичьего гриппа H5 на субантарктических островах, принадлежащих Австралии. Там начался массовый падеж морских слонов, пишет Mirage news.

На вулканическом острове Херд, где ведется наблюдение за дикой природой, отмечены необычные случаи падежа среди морских слонов — крупных представителей семейства тюленей. У этих животных обнаружены признаки заболевания, которые могут указывать на заражение вирусом H5. В то же время, другие виды, включая пингвинов и морских птиц, не демонстрируют подобных симптомов. Окончательные выводы будут сделаны после анализа образцов, которые будут доставлены в Австралию в середине ноября.

Отмечается, что Австралия на данный момент является единственным континентом, свободным от данного вида птичьего гриппа. Однако, учитывая, что остров Херд расположен в 4000 километрах к юго-западу от Перта, вероятная вспышка пока не угрожает материковой части страны.

Ученые предупреждали, что новый штамм вируса птичьего гриппа может стать серьезной угрозой. Число случаев заражения H5N1 среди людей также значительно выросло.

Ранее в Канаде зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами