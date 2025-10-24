Начался массовый падеж морских слонов на австралийском острове

Ученые обеспокоены возможным распространением штамма птичьего гриппа H5 на субантарктических островах, принадлежащих Австралии. Там начался массовый падеж морских слонов, пишет Mirage news.

На вулканическом острове Херд, где ведется наблюдение за дикой природой, отмечены необычные случаи падежа среди морских слонов — крупных представителей семейства тюленей. У этих животных обнаружены признаки заболевания, которые могут указывать на заражение вирусом H5. В то же время, другие виды, включая пингвинов и морских птиц, не демонстрируют подобных симптомов. Окончательные выводы будут сделаны после анализа образцов, которые будут доставлены в Австралию в середине ноября.

Отмечается, что Австралия на данный момент является единственным континентом, свободным от данного вида птичьего гриппа. Однако, учитывая, что остров Херд расположен в 4000 километрах к юго-западу от Перта, вероятная вспышка пока не угрожает материковой части страны.

Ученые предупреждали, что новый штамм вируса птичьего гриппа может стать серьезной угрозой. Число случаев заражения H5N1 среди людей также значительно выросло.

Ранее в Канаде зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом.