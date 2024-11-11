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В Канаде зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом

AFP: канадский подросток стал первым в стране пациентом с птичьим гриппом H5

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Shutterstock

В канадской провинции Британская Колумбия зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом H5. Пациентом оказался подросток, попавший в одну из детских больниц. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

Источник заражения и возможные контакты больного расследуются.

По словам канадских чиновников, молодой человек, вероятно, контактировал с больной птицей или животным.

Как следует из названия, птичий грипп чаще всего поражает диких и домашних пернатых. Недавно заболевание обнаружили и у млекопитающих: в 2024 году вспышка болезни произошла среди крупного рогатого скота на территории США.

По словам ученых, растущее количество уязвимых для птичьего гриппа видов вызывает беспокойства, хотя люди заражаются им редко. Передача патогена возможна через тесный контакт с носителем или с загрязненной средой.

Специалисты опасаются, что вирус получит способность передаваться от человека к человеку в ходе мутаций.

Ранее в США человек впервые заразился птичьим гриппом из неизвестного источника.

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