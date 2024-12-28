Стало известно, какое инфекционное заболевание будет наиболее опасным в 2025 году

Международная группа ученых предупреждает о возможной опасности нового штамма вируса птичьего гриппа H5N1. По мнению ученых, он может стать одной из самых серьезных угроз в 2025 году, особенно если произойдет мутация, позволяющая вирусу эффективно передаваться между людьми. Об этом сообщает портал The Conversation.

После разрушительных последствий пандемии COVID-19 внимание исследователей сосредоточено на том, какая инфекция может стать следующей глобальной угрозой. Среди наиболее опасных инфекционных заболеваний, вызывающих обеспокоенность, остаются малярия, ВИЧ и туберкулез. Ежегодно эти болезни уносят около 2 миллионов жизней. В центре внимания также находятся новые патогены, включая вирусы гриппа. Одним из наиболее тревожных является штамм птичьего гриппа H5N1, который широко распространен среди диких и домашних птиц, а недавно был обнаружен у молочного скота в США и лошадей в Монголии.

Число случаев заражения H5N1 среди людей значительно выросло: в этом году только в США зафиксирован 61 случай. Этот штамм имеет высокий уровень смертности среди людей — около 30%.

На данный момент вирус не способен легко передаваться от человека к человеку, что снижает риск пандемии. Однако исследователи предупреждают, что всего одна мутация может сделать H5N1 способным к быстрому распространению среди людей. В случае появления такой мутации правительства должны будут оперативно реагировать, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.

Некоторые страны уже начали подготовку. Например, Великобритания закупила 5 миллионов доз вакцины против H5, чтобы быть готовой к возможной угрозе в 2025 году. Даже без передачи между людьми птичий грипп продолжает угрожать здоровью животных, продовольственной безопасности и экономике, подчеркивая взаимосвязь здоровья людей, животных и окружающей среды.

Тем не менее, по мнению исследователей, одновременно с мониторингом новых патогенов не стоит забывать и о «медленных пандемиях», таких как ВИЧ и туберкулез. Борьба с этими заболеваниями остается важнейшей задачей наряду с подготовкой к новым вызовам.

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