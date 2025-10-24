На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пункт выдачи заказов в российском регионе загорелся из-за светильника

В Череповце пункт выдачи заказов вспыхнул из-за светильника
МЧС России

В Череповце в пункте выдачи заказов произошел пожар из-за светильника. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел на складе — сначала воспламенилась пустая коробка из-за неисправного светодиодного светильника. Горящий пластик, капавший с осветительного прибора, попал на упаковку, после чего огонь перекинулся на пакеты с заказами. Сотрудницы пункта выдачи самостоятельно вызвали пожарных.

В результате работницы самостоятельно потушили возгорание еще до прибытия сотрудников экстренных служб. Пожарные провели проверку помещения и подтвердили отсутствие угрозы для безопасности.

До этого сибиряк решил потравить дома тараканов и случайно устроил пожар. Он неосторожно использовал аэрозоль для борьбы с насекомыми, что привело к возгоранию.

Ранее самодельный обогреватель стал причиной пожара в алтайском поселке.

