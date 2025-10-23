Сибиряк решил потравить дома тараканов и случайно устроил пожар

В Красноярском крае мужчина решил потравить тараканов и случайно устроил дома пожар. Об этом со ссылкой на МЧС по региону сообщает krsk.kp.ru.

Инцидент произошел 22 октября на улице Восточная в городе Железногорске. Мужчина решил потравить тараканов в многоквартирном доме и неосторожно использовал аэрозоль для борьбы с насекомыми, что привело к возгоранию. Соседи сообщили о сильном задымлении в подъезде в экстренные службы.

В результате пожара огнем оказалась уничтожена мебель и окно в квартире. Стены, потолок и внутреннее имущество значительно пострадали от копоти. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС локализовали и ликвидировали очаг возгорания, расположенный на первом этаже здания.

