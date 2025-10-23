На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самодельный обогреватель стал причиной пожара в алтайском поселке

На Алтае самодельный обогреватель стал причиной пожара в доме
close
Антон Великжанин/РИА Новости

На Алтае из-за самодельного обогревателя чуть не сгорел многоквартирный частный дом. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в поселке Затон в многоквартирном жилом доме частной застройки. Огонь охватил вещи и мебель на площади в шесть квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали из помещения спящего хозяина и вынесли из зоны возгорания газовый баллон, после чего потушили возгорание — в его ликвидации участвовали 12 пожарных и четыре единицы спецтехники.

По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание в самодельном электрообогревателе. Специалисты напомнили, что менять конструкции обогревательных приборов опасно и предупредили, что использование кустарной техники приводит к пожарам.

Ранее квартира в российском поселке сгорела из-за окурка, который уронил пьяный мужчина.

