В ОП РФ назвали грамотной демографическую политику Владимира Путина

Заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики с участием президента России Владимира Путина прошел хорошо. Об этом по его итогам заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ, руководитель «Союза семей России» Владислав Гриб.

По его словам, преодоление негативных демографических тенденций остается сложной задачей.

«Когда президент ставит во главу всего семейную политику, семью, детей и говорит о том, что это приоритет для нашего мировоззрения, это, конечно, очень грамотный подход и посыл всем уровням власти, посыл бизнесу», — сказал он.

Гриб отметил, что на заседании были представлены примеры успешной демографической политики в регионах, включая Нижегородскую область. Участники обсудили семейные налоговые льготы, выплаты и меры поддержки молодых семей. Особое внимание уделялось популяризации многодетности.

«В старшем возрасте уже сложнее принять и реализовать решение о рождении детей. Абсолютно правильно было сказано, что российская семья — это многодетная семья. Если в 2005 году молодые люди в среднем хотели иметь двоих детей, сейчас все более популярно желание иметь уже троих. Популяризация многодетности – это, конечно, задача на годы», — сказал он.

По его мнению, решение государства сделать заботу о семье и детях приоритетом всей государственной политики является стратегически верным шагом.

«Итоги Совета по демографической политике говорят о том, что будут разработаны новые меры по поддержке семей и на федеральном, и на региональном и муниципальном уровнях. Будут дальнейшие изменения в наши федеральные законы. И я также услышал посыл крупному, среднему и малому бизнесу, всем тем, кто по долгу службы занимается поддержкой семей, демографии. И еще раз говорю, что это очень важно. Это еще один шаг к консолидации общества для решения этой задачи», — добавил Гриб.

Отдельное внимание уделялось регионам с уровнем рождаемости ниже общероссийского. Эти территории получат дополнительные средства на реализацию программ по повышению рождаемости.

«Президент абсолютно верно отметил: рождение детей должно повышать статус семьи, а не ухудшать ее положение. То есть приоритеты выставлены, задачи обозначены. Все это дает уверенность в успешной реализации демографической политики в нашей стране», — подчеркнул Гриб.