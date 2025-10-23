На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Оренбургский подросток отказался поджигать вышку связи, но все равно получил срок

Оренбургский подросток предложил знакомым поджечь вышку, его осудили на 7 лет
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Несовершеннолетний Дмитрий из Оренбургской области получил семь лет колонии по делу о диверсии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Родственники молодого человека рассказали, как все произошло. Дмитрию написал неизвестный и предложил совершить поджог за денежное вознаграждение, но тот отказался. Однако спустя время его знакомые Иван и Борис (имена изменены) спрашивали, знает ли он о возможных методах подработки. Молодой человек переслал им сообщение от украинского куратора.

Молодые люди сожгли вышку. Дмитрий обещал помочь вывести переведенные деньги с криптокошелька, в этот момент его с подельниками и задержали.

«Если бы наш внук действительно работал на кого-то, то у него была бы и переписка с куратором, и деньги шли бы через него. Исходя из обвинения, Дима агитировал, координировал, но это Иван говорит на словах», — рассказали родственники Дмитрия.

Родные подростка считают, что ему вынесли слишком суровый приговор.

По официальной версии, в июле 2024 года злоумышленники, используя методы конспирации, прибыли к базовой станции сотовой связи в Оренбурге, на переулке Крутом. Там они подожгли климатический шкаф, используя легковоспламеняющуюся жидкость. После этого они были задержаны вместе с заказчиком (Дмитрием) во время получения награды. Одного из поджигателей приговорили к шести годам колонии, другого — к 14.

Ранее в Госдуме рассказали, как будет работать закон о вовлечении детей в диверсии и теракты.

