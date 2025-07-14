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В Оренбурге двух подростков осудили по делу о диверсии

Суд в Оренбурге приговорил подростков к срокам до семи лет по делу о диверсии
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Суд в Оренбургской области приговорил двух несовершеннолетних к срокам от шести до семи лет воспитательной колонии. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, двое несовершеннолетних и один 24-летний житель Оренбурга в зависимости от роли были признаны виновными в подстрекательстве и пособничестве в совершении диверсии группой лиц по предварительному сговору, а также диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Совершеннолетний фигурант уголовного дела получил наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что в мае 2024 года один из несовершеннолетних обвиняемых через мессенджер вступил в преступный сговор с неизвестным человеком. За деньги он согласился поджечь объект связи в Оренбурге. Поскольку сам он находился за пределами области, он попросил своих друзей помочь ему совершить это преступление.

В июле 2024 года злоумышленники, используя методы конспирации, прибыли к базовой станции сотовой связи в Оренбурге, на переулке Крутом. Там они подожгли климатический шкаф, используя легковоспламеняющуюся жидкость.

После этого они отчитались перед заказчиком о выполнении задания и получили за это деньги. Однако сотрудники УФСБ России по Оренбургской области задержали их сразу после получения вознаграждения.

Ранее житель Запорожской области получил тюремный срок за финансирование украинских военных.

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