Мужчину арестовали за угрозы съесть соседскую собаку

Житель Флориды был арестован по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах после того, как, по данным властей, угрожал съесть собаку своей соседки, а затем явился к ее дому с ножом, пишет New York Post.

Инцидент, произошедший в пятницу, начался с имущественного спора. По данным офиса шерифа округа Патнэм, подозреваемый столкнулся с соседкой, когда она выгуливала своего пса по общественной дорожке. Мужчина заявил, что «съест ее собаку», если животное окажется на территории, которую он считает своей.

После звонка женщины в полицию офицеры прибыли на место и, как сообщается, урегулировали конфликт. Однако спустя чуть более часа мужчина, по данным шерифа, подошел к дому потерпевшей с ножом и начал угрожать ей и ее семье.

Прибывшие на вызов офицеры услышали, как задержанный угрожал женщине расправой за обращение в полицию. После ареста американец продолжал угрожать, заявив сотрудникам, что намерен «избить» жертву после выхода из тюрьмы.

