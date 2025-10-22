В США голый мужчина арестован по обвинению в краже со взломом

Complex: в США голого мужчину арестовали за кражу со взломом

Мужчина из Флориды арестован по обвинению в краже со взломом дома, будучи обнаженным, пишет Сomplex.

Полиция округа Пинеллас задержала 34-летнего Джошуа Нила Гаррисона после серии ограблений, когда мужчина, находясь полностью обнаженным, бродил по жилому району, проникая в частные дома.

«Я спал, и вдруг кто-то позвонил в дверь. Я открыл — а там стоит абсолютно голый мужчина», — рассказал один из очевидцев, Дэвид Дейл

Позже он обнаружил, что окно его грузовика разбито, а с фасада дома вырваны декоративные огни.

С камер наблюдения соседей полиция получила видеозаписи, на которых Гаррисон перемещается по дворам, заглядывает в окна и пытается открыть двери. Другой житель, Тим Рейшман, сообщил, что ситуация могла закончиться трагедией.

«Он зашёл в мой сарай, схватил топор и вернулся на крыльцо», — сообщил мужчина.

По словам очевидцев, мужчина также перепрыгивал через заборы, ломал уличные светильники и даже пил напитки, оставленные у домов. Один из соседей признался, что многие жители были готовы применить оружие, если бы нарушитель попытался ворваться внутрь:

Гаррисон остается под стражей и, по словам следователей, может получить новые обвинения по мере изучения записей камер и свидетельств очевидцев.

