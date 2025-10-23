На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за «хлюпающих звуков» в двигателе

Daily Mail: самолет аварийно сел из-за «хлюпающих звуков» в двигателе
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский рейс региональной авиакомпании Blue Islands был вынужден вернуться в аэропорт Дублина из-за «хлюпающих звуков» в двигателе, пишет Daily Mail.

Самолет, выполнявший рейс SI-5581 из Дублина в Джерси, столкнулся с неисправностью на высоте около 1200 метров всего через несколько минут после взлета. По словам пассажиров, вскоре после набора высоты из правого двигателя начали доноситься «хлопающие» звуки.

Экипаж сообщил о технической проблеме и, в соответствии с протоколом безопасности, отключил двигатель. После этого самолет развернулся и благополучно приземлился в Дублине примерно через 30 минут после вылета.

Авиакомпания Blue Islands, выполняющая региональные рейсы в Джерси, Гернси и по территории Великобритании, подтвердила факт инцидента. В компании заявили, что посадка прошла без происшествий и никто из находившихся на борту не пострадал.

Ранее пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Японии.

