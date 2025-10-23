Суд взыскал со столичного ресторана Фадеева и Агаларова 1,1 млн рублей

«Страсти»: в Москве суд взыскал с ресторана Фадеева и Агаларова 1,1 млн рублей

В Москве поставщик кофе и пряностей отсудил у ресторана музыкантов Максима Фадеева и Эмина Агаларова 1,1 млн рублей. Об этом сообщают «Страсти».

Истец, ООО «АЛЕФ ТРЕЙД МСК», занимающееся оптовыми поставками кофе, чая, какао и пряностей, подало иск к ООО «МУЗЫКАЛЬНОЕ КАФЕ» в августе 2025 года. Владельцами компании-ответчика в равных долях являются музыканты Максим Фадеев и Эмин Агаларов.

В результате разбирательства арбитражный суд Москвы 17 октября полностью удовлетворил исковые требования. С ресторана взыскали около 1,1 млн рублей — в эту сумму входит стоимость невозвращенного оборудования, пеня за его невозврат в срок, неустойка за неисполнение обязательств и госпошлина.

