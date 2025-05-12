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Ресторан в Петербурге заплатит гостье компенсацию за пролитое на вещи вино

Жительница Петербурга отсудила у ресторана компенсацию за пролитое вино
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Susanna Juers/Shutterstock/FOTODOM

Ресторан в Санкт-Петербурге обязали заплатить посетительнице за пролитое на вещи вино. О судебном решении сообщила руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

В июне 2024 года Мария и ее муж пришли в ресторан «Хачапури и вино». Ужин оказался неудачным, так как официант случайно пролил вино и испортил имущество пары.

Пострадали iPhone 13, чехол от него, очки, женская сумка, а также €10 и 5 лари, две пары часов, платье, нижнее белье, лоферы, мужские брюки и джемпер. В заведении выплатили гостям 7 тыс. рублей, а затем согласились заплатить еще 10 тыс., но при отказе от дальнейших претензий.

Марию это не устроило, и она через суд потребовала взыскать с ответчика стоимость одежды и очков, расходы на диагностику телефона, стоимость устройства при выявлении неисправностей и моральный вред. Свой ущерб петербурженка оценила в 150 тыс. рублей, но, по решению суда, получит лишь 60 тыс.

Ранее итальянка засудила соседку, которая любила ходить по дому на каблуках.

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