В Ленобласти арестовали мужчину, убившего повара кафе

Суд отправил под стражу убийцу повара кафе в Ленобласти
true
true
true

Суд в Ленинградской области заключил под стражу местного жителя, который зарезал повара кафе в городе Пикалево. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СК.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве.

«По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

22 октября Telegram-канал 112 сообщил, что бывший сотрудник кафе «Сакура» в Ленинградской области Роман Молчанов убил своего коллегу рядом с заведением. Уточняется, что ранее убийца вместе с потерпевшим работал там поваром. На видео с камер наблюдения можно увидеть, как Молчанов наносил мужчине многочисленные ножевые ранения до тех пор, пока не убедился, что тот мертв.

В свою очередь администратор заведения Юлия заявила «Газете.Ru», что мотивом преступления стал «личный конфликт», который не имеет отношения к работе.

Ранее в Уфе осудили женщину, которая зарубила подругу топором и сожгла сына заживо.

