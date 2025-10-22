В кафе под Петербургом заявили, что мотив убийства их повара не связан с работой

Бывший сотрудник кафе «Сакура» в городе Пикалево Ленинградской области убил своего коллегу прямо рядом с рабочим местом. Администратор заведения Юлия заявила «Газете.Ru», что мотивом преступления стал «личный конфликт», который не имеет отношения к работе. По ее словам, нападавший недавно приобрел квартиру на имя жены пострадавшего.

«Случился личный конфликт двух людей. К кафе это отношения не имеет. Более подробные причины и мотивы устанавливает следствие. У них что-то случилось в семье. Незадолго до этого происшествия Роман приобрел квартиру на имя жены потерпевшего. Я имею ввиду, что у них личный конфликт, о котором мы не знаем», — сказала она.

22 октября Telegram-канал 112 сообщил, что бывший сотрудник кафе «Сакура» в Ленинградской области Роман Молчанов убил своего коллегу рядом с заведением. Уточняется, что ранее убийца вместе с потерпевшим работал там поваром. На видео с камер наблюдения можно увидеть, как Молчанов наносил мужчине многочисленные ножевые ранения до тех пор, пока не убедился, что тот мертв.

По данным канала, шум драки услышала кассир кафе, которая обнаружила тело и вызвала скорую. Нападавший задержан.

Ранее кубанец заказал убийство двух пасторов.