Россиянка, убившая мужа, зарубила подругу топором и заживо сожгла сына

В Уфе осудили женщину, которая зарубила подругу топором и сожгла сына заживо

В Уфе вынесли приговор 58-летней женщине, которая из-за ревности зарубила подругу топором и сожгла сына заживо. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Первое убийство произошло в июле 2005 года в деревне Танайка Благовещенского района. Женщина распивала спиртные напитки со своей подругой, и между ними случилась ссора на почве ревности. В ходе конфликта подсудимая зарубила хозяйку жилища топором, нанеся не менее пяти ударов в область жизненно важных органов.

Вторая расправа произошла в ноябре 2024 года в деревне Седяш. Женщина из-за бытовых разногласий поругалась с сыном и нанесла ему удары тупым твердым предметом в область головы, после чего облила его бензином и подожгла.

Подруга подсудимой скончалась на месте от полученных травм. Смерть сына женщины также наступила на месте происшествия от термических ожогов тела, которые привели к развитию ожогового шока.

Верховный суд региона признал женщину виновной в умышленном причинении смерти двум лицам, совершенном с особой жестокостью. Суд назначил ей наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии общего режима. При этом осужденная в 1995 году получала три года колонии за убийство своего супруга.

