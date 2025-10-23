На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские врачи спасли 22-летнюю девушку с раной, которая не заживала десять лет

Telegram-канал «Минздрав КБР»

Врачи ожогового отделения Республиканской клинической больницы Кабардино-Балкарии помогли 22-летней девушке с врожденным заболеванием спины, у которой десять лет не заживала на ноге трофическая язва. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Незаживающая рана на стопе возникла из-за нарушения кровообращения и повреждения нервов», — рассказали в ведомстве.

Пациентка ездила на лечение в клиники Израиля и Китая, но избавиться от проблемы так и не вышло. Ей посоветовали обратиться в республиканскую больницу КБР.

Там медики разработали многоэтапный план лечения. Первым делом с помощью специальных приборов они очистили рану и удалили поврежденные ткани. Затем приступили к лечению вакуумной терапией, помогающей ускорить заживление и подготовить кожу к пересадке.

«Пациентке пересадили ее собственные ткани, чтобы закрыть большую рану на стопе. Для этого врачи сформировали кожный лоскут и переместили его на новое место. Благодаря такому подходу удалось полностью закрыть рану и сохранить функцию стопы», — рассказали в минздраве.

Специалисты отметили, что рана, которую не удавалось вылечить столь продолжительное время, зажила.

Ранее в Сибири врачи спасли 70-летнего пенсионера с жуткими ожогами от загоревшейся шторы.

