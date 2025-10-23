Между Алма-Атой и Москвой возобновят прямое железнодорожное сообщение

В октябре будет возобновлено прямое железнодорожное сообщение между крупнейшим городом Казахстана Алма-Атой и Москвой. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги» (РЖД).

«По согласованию с «Казахстан темир жолы» возобновляем прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алматы. Беспересадочные вагоны будут курсировать через день», — заявили в пресс-службе.

По информации РЖД, из казахстанского города они начнут отправляться с 26 октября в 20:00 по местному времени в составе поезда №7/8 Алматы — Саратов. А из столицы России вагоны начнут курсировать с 30 октября в 19:27 мск в составе поезда №85/86 Москва — Дербент. Время в пути составит около 3,5 суток.

Прямое железнодорожное сообщение между Алма-Атой и Москвой было прекращено в 2017 году. Тогда в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки» (входит в структуру «Казахстанских железных дорог») заявили, что с 2013 года на маршруте фиксировалось снижение пассажиропотока и поезд №7/8 Алма-Ата — Москва стал нерентабельным. В итоге маршрут до Саратова сократили, а расписание тогда было составлено таким образом, чтобы можно было пересесть на поезд Саратов — Москва.

Ранее сообщалось, что в Казахстане заменят весь парк пассажирских вагонов.