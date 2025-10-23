Сын депутата, из-за которого двое детей заживо сгорели в прицепе, может получить год условно

В августе двое подростков из Чебоксар погибли, а еще трое получили серьезные ожоги при пожаре в закрытом автоприцепе, где их перевозили вместе с канистрами с бензином. Мать одного из погибших Марина рассказала «Газете.Ru», что дети неофициально работали косильщиками газонов на ИП бизнесмена Максима Борисова — сына местного депутата, с которым заключила договор администрация города. По словам женщины, он является обвиняемым по делу, но следствие намеревается просить для предпринимателя условный срок.

«Депутат Юрий Борисов не является участником дела, так как с депутатом был заключен договор подряда, а он, в свою очередь, заключил договор субподряда со своим сыном, ИП Борисовым Максимом. Сейчас идет следствие. Максим Борисов не заключен под стражу. Ему избрана мера пресечения — запрет определенных действий. Других обвиняемых и задержанных по делу нет. Обвинение по статье 216 предъявлено Максиму Борисову. Следователь нам неоднократно говорила, что деяние Борисова М.Ю. переквалифицируют с тяжкой 216 статьи на менее тяжелую 143 УК РФ , несмотря на взрыв и повышенную общественную опасность. Что дадут год условно. Следствие идет со странным отношением к потерпевшим и с оправдательной позиции по отношению к обвиняемому. Это могут подтвердить и родители других потерпевших ребят. Все они столкнулись с таким отношением», — сказала она.

Марина уточнила, что обвиняемый не приносил ей извинений за гибель сына, однако несколько раз переводил деньги, чтобы «откупиться».

«После смерти сына ни Максим Борисов, ни Юрий Борисов не извинились. Однако неоднократно предлагали деньги. Хотели откупиться, предлагали от 500 тысяч до миллиона. Мы отказались. Несколько раз, несмотря на наши отказы, перевели денежные средства: 150 тысяч с пометкой на организацию похорон, 100 тысяч без пометок и 200 тысяч с пометкой «компенсация морального вреда». Денежные средства хотели перевести обратно, однако наш адвокат рекомендовала этого не делать», — добавила она.

Женщина отметила, что Борисов все лето возил подростков в автоприцепе, где они в итоге «горели заживо».

«Прицеп загорелся, затем взорвался (взорвались канистры и бензокосилки). Там на момент пожара находилось пять несовершеннолетних детей в возрасте от 14 лет и один взрослый мужчина. Однако в деле в качестве потерпевших мужчина и 14-летний мальчик не фигурируют, хотя они тоже получили ожоги легкой степени. Мальчик 14 лет сидел возле выхода и смог протиснуться в небольшую щель, выпрыгнул на ходу. У него горели стопы. Остальные горели заживо в зашнурованном прицепе. После взрыва автомобиль остановился и дети выпрыгнули из прицепа (тент к тому времени сгорел). Подростки получили страшные ожоги: 90, 70, 60, 23% [процентов поверхности тела]. Выпрыгивая, они горели заживо. Их тушили огнетушителями и водой очевидцы. Два подростка 11 августа скончались. Одним из них был мой 16-летний сын. У него было 90% ожогов всего тела, термоингаляционная травма. ИП Борисов Максим организовал незаконную и бесчеловечную перевозку детей в прицепе, заваленном косилками и емкостями с бензином. Возил их таким образом все лето. Заявили гражданские иски в уголовном процессе, чтобы максимально его наказать, которые пока проигнорированы», — подчеркнула она.

До этого МВД Чувашии сообщало, что 8 августа во время движения загорелся прицеп ВАЗ-21102, где перевозили людей вместе с канистрами с бензином и оборудованием для стрижки газонов. В ведомстве сообщали, что пострадали пять человек. Спустя несколько дней уполномоченный по правам ребенка в Чувашии заявила, что двое подростков скончались.

15 августа региональный СК предъявил обвинение индивидуальному предпринимателю по статье 216 УК РФ о «Нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

