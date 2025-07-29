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В Волгограде школьник подорвался на гранате времен ВОВ

В Волгограде подросток погиб, подорвавшись на гранате времен ВОВ
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Telegram-канал V1.RU | Новости Волгограда

Подросток из Волгограда получил несовместимые с жизнью травмы во время взрыва гранаты. Об этом сообщает V1.ru.

Инцидент произошел в доме на Морской улице, в Красноармейском районе. По данным портала, 14-летний подросток вместе с другом находился в квартире.

В какой-то момент первый нашел боеприпас времен Великой Отечественной войны и подорвался на нем. Второй школьник серьезных повреждений не получил.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Прокуратура контролирует процессуальную проверку по факту произошедшего.

«На место происшествия выехал прокурор Красноармейского района Волгограда Игорь Русяев», – сообщается в публикации.

До этого в Белгородской области три человека пострадали во время уборки сена из-за сдетонировавшего взрывного устройства. В результате мужчину и 17-летнего подростка госпитализировали, спасти еще одного местного жителя не удалось.

Ранее два дагестанца подорвались с машиной во время ремонта.

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