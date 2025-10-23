Эксперт раскрыл отношение работодателей к найму пожилых сотрудников

Сегодня на рынке труда возраст особого значения не имеет – это последнее, на что обращают внимание работодатели, намного важнее, чтобы человек хотел работать, считает основатель портала SuperJob Алексей Захаров. Компании не отдают предпочтение кандидатам пенсионного возраста, но и не обделяют их, так как такие работники имеют для них массу плюсов, объяснил он НСН.

«Возраст для рынка труда не имеет вообще никакого значения. Если работник может выполнять свои функции, работодателю всё равно, сколько ему лет, — убеждён Захаров. — В целом же можно сказать, что возрастные сотрудники более опытные, более спокойные, понимают, чего хотят, у них нет завышенных ожиданий и амбиций. Это ценится работодателями в определённых моментах».

При этом бывают ситуации, когда, напротив, работодателю важнее наличие амбиций у сотрудников, а опыт уходит на второй план, при этом важно, чтобы человек не был зашоренным – в этом случае предпочтение отдадут молодому соискателю, пояснил специалист.

Что касается зарплаты, то по её уровню пенсионеров работодатели, как правило, не ущемляют – им не платят меньше, чем остальным, заверил Захаров. В целом к работникам пожилого возраста относятся так, что пенсионер – это больше самоощущение. По сути, многие представители старшего поколения активны и предпочитают трудиться, а не сидеть в кресле перед телевизором, заключил эксперт.

Напомним, руководитель Школы развития карьеры, HR-эксперт Гарри Мурадян до этого рассказал, что в России пенсионеры стали активнее трудоустраиваться, а работодатели, в свою очередь, начали к ним относиться как к более ценным кадрам. При этом компании сильно нуждаются в новых кадрах, наблюдается дефицит работников, а пенсионеры, к тому же, считаются более стабильными сотрудниками – они эмоционально устойчивее молодёжи, с ними проще найти общий язык, отметил эксперт. По словам Мурадяна, в столице в среднем пожилым людям предлагают зарплату от 55 до 70 тысяч рублей.

