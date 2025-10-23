На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В полиции объяснили намерения Росгвардии разобраться с частными детективами

Глава профсоюза полиции Пашкин: частным детективам незаконно сливают информацию
close
Depositphotos

В России частными детективами работают чаще всего бывшие сотрудники органов, которые благодаря своим связям незаконно получают от коллег закрытую информацию. Они часто используют в своей работе мошеннические методы, вплоть до проникновения на закрытые объекты, именно поэтому было принято решение проконтролировать их деятельность, объяснил НСН глава профсоюзов сотрудников полиции Михаил Пашкин.

Так он прокомментировал сообщение о том, что Росгвардия намерена значительно усилить контроль за деятельностью частных детективов. В том числе планируется провести плановые и внеплановые проверки соблюдения законодательства, наличия договоров с заказчиками и используемых методов работы.

Пашкин отметил, что чаще всего методы частных детективов незаконны, в том числе они могут использовать возможности оперативных служб. Иногда перед ними изначально ставят незаконные задачи – например, связанные с проникновением куда-то, поэтому контроль за этой сферой просто необходим, подчеркнул он. В частности, работать детективы могут только по лицензии, которая выдается при наличии высшего юридического образования и сдачи экзамена – уже на этом этапе часто возникают проблемы, констатировал эксперт.

«Я даже в интернете не вижу рекламу частных детективов. Уже несколько лет сотрудников полиции, которые помогают «частникам», сажают: за слив информации, использование базы данных без санкции. А без этого частному детективу работать очень тяжело, у них нет оперативной информации», — объяснил Пашкин.

Он добавил, что такая информация не афишируется, поэтому даже если получится доказать, что данные детектив получил незаконным путем, их потом не смогут использовать в суде.

Ранее влиятельного частного детектива Матушкина задержали по делу о госизмене.

