Влиятельного частного детектива задержали по делу о госизмене

РБК: главу ассоциации частных детективов Матушкина заподозрили в госизмене
Главу «Международного объединения частных детективов» Андрея Матушкина задержали по подозрению в государственной измене. Об этом пишет РБК.

Мужчину подозревают в сборе сведений, представляющих государственную тайну, и передаче их за границу. Также его считают причастным к прямому сотрудничеству с разведкой стран Балтии и выполнению ее задач на территории РФ. Предположительно, судебный процесс над Матюшкиным будет закрытым из-за риска раскрытия гостайны.

В созданную Матюшкиным ассоциацию входили детективы из США, Великобритании и других западных стран. Коллега задержанного Михаил Локтионов отмечал, что членство в ассоциации было платным, и получить его могли лица, не занимающиеся частными расследованиями.

«Международное объединение детективов» было создано в 2009 году. Заявляется, что его члены занимаются проверкой супружеской верности, поиском угнанных автомобилей и пропавших людей. Создатель объединения Андрей Матюшкин с 2021 года проходит процедуру банкротства из-за непогашенной ипотеки.

Ранее финский детектив на пенсии использовал выигрыш в лотерею для борьбы с «русскими шпионами».

