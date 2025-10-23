В российском регионе задержали диверсанта, передававшего данные о ВС РФ Украине

ФСБ: в Карелии задержали россиянина за госизмену

В Карелии задержали мужчину, собиравшего сведения о дислокации подразделений Вооруженных сил России. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ), пишет РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о 45-летнем мужчине, вышедшем на связь с украинской стороной через мессенджер.

«Собирал информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, а также провел рекогносцировку железнодорожного моста для совершения диверсионно-террористического акта», — сказали в службе.

В ФСБ добавили, что злоумышленник признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Возбуждено уголовное дело по статье о содействии диверсионной деятельности — по ней фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. На данный момент мужчина находится под стражей.

23 октября в Барнауле задержали сторонника террористов, пытавшегося сжечь храм. Уточняется, что мужчина — сторонник запрещенной в России международной террористической организации, выходец из Закавказья.

Завершить преступление ему не удалось — возле храма злоумышленника задержали силовики. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Ранее было опубликовано видео задержания подозреваемого в попытке теракта в Москве.