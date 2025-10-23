На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирске обрушился потолок в детской больнице

В Новосибирске эвакуировали 46 детей из больницы после обрушения потолка
true
true
true
close
Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске в городской детской больнице № 1 на улице Вертковской обрушился потолок в одной из палат. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Предварительно установлено, что около 12:10 по местному времени произошло обрушение части крыши и потолка на третьем этаже.

Здание больницы построено в 1952 году, капитальный ремонт крыши проводился в 2019 году. Из отделения были эвакуированы 46 детей. Обстоятельства инцидента продолжают выясняться, на место выехали сотрудники прокуратуры.

В региональном Минздраве подтвердили журналистам NGS.ru инцидент.

В пресс-службе ведомства рассказали, что трещину на потолке нашли утром, после чего администрация больницы оперативно перевела всех детей из пострадавшего крыла в другие помещения. По информации Минздрава, в результате ЧП никто не пострадал, а специалисты службы технического контроля приступили к обследованию конструкций здания.

На видео, опубликованное в Telegram-канале «Анонимный Новосибирск», попал момент, как люди покидают больницу, а на полу лежат обломки потолка.

Ранее в российском городе обрушился аварийный дом.

