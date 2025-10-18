На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском городе обрушился аварийный дом

В Саратове частично обрушился аварийный дом, эвакуировали 18 человек
В Саратове частично обрушился аварийный дом, об этом сообщил глава муниципального образования «Город Саратов» Михаил Исаев в своем Telegram-канале.

«В аварийном доме в Заводском районе произошло частичное обрушение одной из внешних стен. На месте работают специалисты областных и городских экстренных служб. Все жильцы подъезда выведены на улицу», – подчеркнул градоначальник.

По информации Исаева, в результате ЧП никто из жильцов дома не пострадал. Также чиновник пообещал «в ближайшее время» доставить пострадавших граждан в пункт временного размещения.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за обрушения стены дома, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. В службе спасения региона уточнили, что спасатели эвакуировали 18 человек, в том числе четырех детей.

17 октября в Курганской области в жилом доме рухнул потолок, когда там находилась семья с детьми. В результате никто из жильцов не пострадал. Дом был признан аварийным еще в 2017 году и включен в региональную программу переселения на 2025-2026 годы.

Ранее в саратовской школе обрушился потолок.

