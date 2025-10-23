Россиянка потратила деньги с карты сожителя на подарки новому избраннику

На Камчатке женщина обокрала текущего партнера, чтобы порадовать нового избранника, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

На скамью подсудимых попала 53-летняя жительница Петропавловска-Камчатского, которая в июле этого года совершила кражу с банковского счета в крупном размере.

Суд установил, что женщина забрала у пьяного сожителя банковскую карту и потратила с нее более 280 тыс. рублей. На эти деньги россиянка приобрела алкоголь, одежду и пневматическое ружье, а затем преподнесла вещи в подарок новому возлюбленному.

В ходе следствия женщина частично погасила ущерб, но все же предстала перед судом и получила два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Также ей предстоит вернуть экс-бойфренду более 70 тыс. рублей.

