Россиянка избила знакомого лопатой по голове во время застолья и попала под суд

В Калужской области осудили женщину, избившую знакомого лопатой по голове
Depositphotos

В Калужской области вынесли приговор 36-летней женщине, избившей собутыльника лопатой по голове. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в апреле текущего года в частном доме. Женщина совместно со знакомым распивала спиртные напитки, и в какой-то момент между собутыльниками возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемая взяла штыковую лопату и не менее десяти раз ударила компаньона по алкогольным возлияниям по голове. Мужчина получил легкий вред здоровью, вызвавший кратковременное расстройство здоровья.

Суд признал нападавшую виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ. С учетом позиции государственного обвинителя ей было назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ.

Ранее россиянин избил чужого ребенка черенком лопаты.

