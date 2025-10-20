Квартира в российском поселке сгорела из-за окурка, который уронил пьяный мужчина

В Ярославской области окурок стал причиной пожара в квартире. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в поселке Красный Бор. По предварительной информации, пьяный мужчина курил на диване и в какой-то момент уронил окурок, что привело к возгоранию. До прибытия пожарных на место происшествия пять жильцов самостоятельно вышли на улицу.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали еще 14 человек, включая предполагаемого виновника пожара. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, подробной информации о его состоянии не поступало. Для ликвидации огня на площади в 78 квадратных метров потребовались усилия 22 пожарных и семи единиц спецтехники.

