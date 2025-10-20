На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Квартира в российском поселке сгорела из-за окурка, который уронил пьяный мужчина

В Ярославской области квартира сгорела из-за окурка
true
true
true
close
МЧС России

В Ярославской области окурок стал причиной пожара в квартире. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в поселке Красный Бор. По предварительной информации, пьяный мужчина курил на диване и в какой-то момент уронил окурок, что привело к возгоранию. До прибытия пожарных на место происшествия пять жильцов самостоятельно вышли на улицу.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали еще 14 человек, включая предполагаемого виновника пожара. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, подробной информации о его состоянии не поступало. Для ликвидации огня на площади в 78 квадратных метров потребовались усилия 22 пожарных и семи единиц спецтехники.

Ранее в Иркутской области школьники устроили пожар на сеновале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами