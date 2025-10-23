Предвещающую катаклизмы трехметровую рыбу вынесло на берег Филиппин

В филиппинской провинции Восточный Миндоро на берег выбросило сельдяного короля — редкую глубоководную рыбу, которую в народе считают предвестником катаклизмов. Об этом сообщает Brigada News.

Огромную особь длиной около 3,5 метра обнаружили на пляже в муниципалитете Рохас. По словам местного рыбака, рыба поднялась из глубины у самого берега, пыталась плыть, но затем перестала двигаться.

Необычная находка быстро привлекла множество любопытных, а внушительные размеры существа напугали некоторых очевидцев. Муниципальное управление сельского хозяйства задокументировало находку и передало рыбу ученым для изучения.

Сельдяной король — одна из самых необычных рыб Мирового океана: у него длинное змеевидное тело, которое может достигать 11 метров. Встречаются неподтвержденные сообщения об особях до 15 метров. Большую часть жизни эти рыбы проводят на глубинах более 900 метров.

Перед разрушительным землетрясением в Японии в 2011 году на пляжи выбросило около двух десятков сельдяных королей. Их также наблюдали и накануне мощного землетрясения в Чили в 2010-м. Научного подтверждения связи между такими появлениями и сейсмической активностью нет.

Ранее похожих гигантов заметили у берегов Шри-Ланки. Рыба была длиной 2,58 метра.

