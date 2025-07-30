Двухметрового «предвестника катаклизмов» впервые поймали у берегов Шри-Ланки

Сельдяной король, или «Рыба Судного дня», длиной 2,58 метра был впервые пойман у берегов Шри-Ланки. Об этом сообщает издание Miami Herald.

Отмечается, что сельдяные короли почти не встречаются в Индийском океане, поэтому необычный экземпляр заинтересовал биологов. Зафиксировано всего два случая в истории, когда «Рыбу Судного дня» ловили в Индийском океане. Что привело представителя этого вида в столь необычное место, остается неизвестным.

После тщательного анализа специалисты подтвердили, что пойманная рыба действительно является сельдяным королем, относящимся к виду Regalecus russellii.

«Рыба Судного дня» — это вид лучеперых полуглубоководных рыб, встречающихся в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого и Атлантического океанов. У него длинное змеевидное тело, длина которого может достигать 11 метров. Есть неподтвержденные сообщения об особях длиной до 15 метров.

Как рассказал морской эколог Невилл Барретт, слова которого приводила газета The Guardian, сельдяной король обитает в открытом океане на глубине от 150 до 500 метров и может весить свыше 400 килограммов. Эксперт отмечал, что эту рыбу редко можно увидеть или поймать.

В некоторых легендах и историях эти животные считаются предвестниками катастрофы, однако ученые не подтвердили связь между рыбой и катаклизмами.

Ранее клыкастую рыбу-каннибала выбросило на пляж в Орегоне.