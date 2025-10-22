Мужчина пробрался в квартиру в Ленобласти и украл украшения на 300 тысяч рублей

В Ленобласти мужчину задержали за кражу украшений на 300 тысяч рублей

В Ленинградской области 51-летнего мужчину задержали за кражу украшений на 300 тысяч рублей из чужой квартиры. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 21 октября в городе Сосновый Бор. Злоумышленник, находясь у дома №19 по улице 50 лет Октября, отжал входную дверь и проник в чужую квартиру на шестом этаже. Оттуда он похитил ювелирные украшения, общую стоимость которых оценили более, чем в 300 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов в тот же день задержали по подозрению в преступлении 51-летнего местного жителя. Похищенные ценности изъяты правоохранителями.

Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства случившегося. Также правоохранители выясняют, причастен ли подозреваемый к другим преступным эпизодам.

