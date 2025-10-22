На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском торговом центре избили мать ребенка-инвалида

РЕН ТВ: в Курске мать ребенка-инвалида избили в торговом центре
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

В торговом центре Курска мать ребенка-инвалида избили из-за детской игровой зоны во время дня рождения. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в арендованной детской игровой зоне, которую женщина арендовала для празднования дня рождения пятилетнего сына-инвалида. К детям начал приставать незнакомый ребенок, чьи родители в этот момент распивали спиртные напитки неподалеку.

Когда родители ребенка, пришедшего в игровую зону, подошли разобраться в ситуации, то разрешить конфликт не удалось. В какой-то момент женщина набросилась на мать именинника, начала ее избивать и таскать за волосы. Все происходило на глазах у детей — у малолетних началась истерика.

В результате нападения пострадавшая получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Очевидцы происшествия разняли драку. Пострадавшая уже обратилась за помощью в правоохранительные органы и написала заявление.

Ранее родители устроили драку на выпускном в начальной школе и попали на видео.

18+
