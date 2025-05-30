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Родители устроили драку на выпускном в начальной школе и попали на видео

Wreg: в США родители подрались на выпускном в начальной школе, попав на видео

В США родители детей устроили драку на выпускном в начальной школе и попали на видео, пишет Wreg.

В городе Колдуэлл, штат Миссисипи, произошел инцидент во время церемонии окончания начальной школы. Два родителя устроили драку прямо перед детьми и остальными взрослыми, наблюдавшими за происходящим. По словам очевидцев, ссора началась из-за спора вокруг места в очереди для получения дипломов их детей.

На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, видно, как дети наблюдали за происходящим в состоянии замешательства, а некоторые взрослые пытались отвлечь их внимание. После инцидента школьный округ Wayne County School District выпустил официальное заявление, в котором осудил произошедшее и заявил, что такое поведение недопустимо на школьных мероприятиях.

«Мы придерживаемся политики «нулевой терпимости» к любому насилию или агрессивному поведению на территории школы», — говорится в заявлении.

В результате зачинщикам драки запретили посещать любые школьные мероприятия в будущем. Также этим делом занялась полиция.

Родители учеников, присутствовавшие на церемонии, выразили свое возмущение и обеспокоенность тем, что подобное может повториться.

«Я была потрясена. Мы пришли с детьми отметить важный день, а не смотреть, как взрослые ведут себя как хулиганы», — сказала одна из матерей.

Ранее мать избила одноклассника сына, издевавшегося над ним.

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