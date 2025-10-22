Пострадавшая при взрыве у воинской части в Ставрополе получила травмы ног

Женщина, пострадавшая во время взрыва в Ставрополе, госпитализирована

Женщина, подорвавшаяся на взрывном устройстве около воинской части в Ставрополе, получила травмы ног и была госпитализирована, сообщает ТАСС.

Подозреваемый в организации взрыва задержан сотрудниками полиции. По данным канала, предполагаемый подрывник мог спрятать взрывное устройство в детской коляске.

По данным МЧС, инцидент произошел рядом с 247-м гвардейским десантно-штурмовым полком. В результате взрыва женщина получила осколочные ранения ног.

Подъезд к месту происшествия перекрыт силовиками. Рассматривается несколько версий произошедшего, одна из них – диверсия. Telegram-канал Baza, в свою очередь, писал, что взрыв произошел на троллейбусной остановке рядом с военной частью.

