Эвакуированных после провала грунта в Петербурге людей начали переселять

Эвакуированных после провала грунта в Петербурге переселяют в гостиницы
Эвакуированных после провала грунта жителей дома №29/20 по 1-му Муринскому проспекту размещают в гостиницах и апартаментах Выборгского района. Об этом сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

После аварии жильцов разместили в школе №104. По состоянию на 22 октября в гостиницы переехали 61 человек — 30 семей, еще девять семей находятся в процессе переселения. По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова временное жилье предоставляется также тем, кто арендовал квартиры в эвакуированном доме.

Работы на месте происшествия ведутся круглосуточно. Задействовано более 10 единиц спецтехники, включая две вдавливающие установки для погружения шпунта и кран грузоподъемностью 70 тонн. Кроме того, проводится монтаж временной системы водоотведения для увеличения мощности перекачки сточных вод.

21 октября в Санкт-Петербурге на 1-м Муринском проспекте произошла экстренная эвакуация жильцов многоквартирного дома из-за внезапной просадки асфальтового покрытия. По данным городских служб, просадка асфальта произошла в непосредственной близости от шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. В целях безопасности введено ограничение на движение транспорта по улице Харченко — на участке от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта. Помимо этого, в районе приостановлена подача газа в жилые дома.

Ранее Следственный комитет начал проверку после провала грунта в Петербурге.

