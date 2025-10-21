Следком начал проверку после провала грунта в Петербурге

Следственный комитет Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства провала грунта у жилого дома на 1-м Муринском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Следственным отделом по Выборгскому району по факту провала грунта проводится доследственная проверка», - говорится в сообщении.
Сотрудники провели осмотр места, сейчас идут проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Прокуратура Северной столицы также инициировала проверку, рассказали в официальном Telegram-канале.
«По результатам проверки будет дана оценка деятельности ответственных должностных лиц по профилактике и предотвращению аварийных ситуаций. Соблюдение прав эвакуированных жильцов находится на контроле прокуратуры», — сказано в посте.
21 октября в Санкт-Петербурге на 1-м Муринском проспекте произошла экстренная эвакуация жильцов многоквартирного дома из-за внезапной просадки асфальтового покрытия. По данным городских служб, просадка асфальта произошла в непосредственной близости от шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. В целях безопасности введено ограничение на движение транспорта по улице Харченко — на участке от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта. Помимо этого, в районе приостановлена подача газа в жилые дома.
