В Петербурге из-за провала асфальта эвакуировали жилой дом

В Санкт-Петербурге на 1-м Муринском проспекте произошла экстренная эвакуация жильцов многоквартирного дома в связи с внезапной просадкой асфальтового покрытия. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города Александра Беглова.

Жители дома №29/20 были оперативно эвакуированы и временно размещены в здании школы №104, расположенной по адресу: улица Харченко, дом 27. Эвакуированным предоставлены все необходимые бытовые условия и поддержка.

Установлено, что просадка асфальта произошла в непосредственной близости от шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. В целях обеспечения безопасности было введено ограничение на движение транспорта по улице Харченко, на участке от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта. В дополнение к этому, в районе происшествия была приостановлена подача газа в жилые дома.

Ликвидацией последствий инцидента лично руководит губернатор, возглавивший оперативный штаб. В зоне происшествия действуют экстренные и коммунальные службы, включая представителей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», подразделения МЧС, сотрудников правоохранительных органов и бригады скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, угрозы для жизни граждан нет.

Ранее в Воронеже на видео сняли автомобиль, который провалился в яму на дороге.