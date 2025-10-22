Эксперт объяснил, что делать при обнаружении просроченных продуктов в магазине

Агроэксперт Березнюк рассказал, что делать при обнаружении просрочки в магазине

При обнаружении просроченных продуктов в магазине, стоит сфотографировать товар так, чтобы на снимке были видны этикетка с датой, ценник и признаки конкретного магазина, посоветовал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с RT.

По словам эксперта, после этого необходимо сообщить о находке персоналу магазина и попросить убрать его с полок.

«Если администрация игнорирует обращение, потребитель может обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, приложив фото и видео нарушения», — заметил собеседник издания.

Березнюк обратил внимание, что пожаловаться можно даже в том случае, если потребитель не приобретал испорченный товар.

По его словам, после ведомственной проверки торговой точке может грозить штраф. В случае ИП его размер составит до 40 тысяч рублей. Если владелец магазина юридическое лицо, то размер штрафа увеличится до 500 тысяч рублей.

На компенсацию покупатель может рассчитывать только в том случае, если он приобрел товар и после его употребления наступили последствия для здоровья, подчеркнул агроэксперт.

Ранее россияне заявили, что массово сталкиваются с просрочкой в магазинах.