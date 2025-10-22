Таинственный зверь, появившийся в деревне, оказался толстым котом

Жителей английского Дартмура несколько лет держала в напряжении «тайна»: местные сообщали о гигантском хищнике, якобы бродящем по болотам. Но, как оказалось, этот «ужасный зверь» — пухлый кот, пишет The Sun.

Разгадал тайну 42-летний водитель самосвала и бывший десантник Мик Дженкинс. По его словам, все произошло, когда он случайно свернул не туда по дороге к карьеру Ли-Мур в графстве Девон.

«Я просто кружился по дороге и вдруг увидел этого огромного кота. Он стоял и смотрел прямо на меня. Выглядел довольно угрожающе — я даже не сразу понял, стоит ли выходить из кабины», — рассказал Мик.

Мужчина снял встречу на телефон, после чего «чудовище» спокойно ушло в лес.

«У него была куча шерсти, короткий пушистый хвост и очень коренастое тело. Вблизи стало понятно — это не хищник, а просто очень толстый кот», — добавил мужчина.

Позже Дженкинс показал запись сотруднице карьера, которая призналась, что в округе уже давно ходят слухи о «большой кошке», нападающей на овец. После просмотра видео женщина только рассмеялась — тайна десятилетия раскрыта.

Теперь жители шутят, что новая гончая Баскервилей просто объелась кормом и предпочитает не охотиться, а греться на солнце.

