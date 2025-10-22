На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Таинственный зверь, появившийся в деревне, оказался толстым котом

The Sun: жителей британской деревни напугал толстый кот
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жителей английского Дартмура несколько лет держала в напряжении «тайна»: местные сообщали о гигантском хищнике, якобы бродящем по болотам. Но, как оказалось, этот «ужасный зверь» — пухлый кот, пишет The Sun.

Разгадал тайну 42-летний водитель самосвала и бывший десантник Мик Дженкинс. По его словам, все произошло, когда он случайно свернул не туда по дороге к карьеру Ли-Мур в графстве Девон.

«Я просто кружился по дороге и вдруг увидел этого огромного кота. Он стоял и смотрел прямо на меня. Выглядел довольно угрожающе — я даже не сразу понял, стоит ли выходить из кабины», — рассказал Мик.

Мужчина снял встречу на телефон, после чего «чудовище» спокойно ушло в лес.

«У него была куча шерсти, короткий пушистый хвост и очень коренастое тело. Вблизи стало понятно — это не хищник, а просто очень толстый кот», — добавил мужчина.

Позже Дженкинс показал запись сотруднице карьера, которая призналась, что в округе уже давно ходят слухи о «большой кошке», нападающей на овец. После просмотра видео женщина только рассмеялась — тайна десятилетия раскрыта.

Теперь жители шутят, что новая гончая Баскервилей просто объелась кормом и предпочитает не охотиться, а греться на солнце.

Ранее хозяйка оставила кота матери на время отъезда и пожалела об этом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами